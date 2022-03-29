本土疫情多點開花「今年別想出國了？」 前台大醫搖頭：離開放更近

近日疫情升溫，北、南、東三地分別延燒，短短5天就增逾160例本土病例，中央除緊急宣布八大行業管制加嚴，原先考慮鬆綁的口罩措施也決定延長至4月底，有網友擔心是否會影響下半年開放出國旅遊的計畫，前台大感染科醫師林氏璧認為「反而離出國更近」。

本土新冠疫情擴大，社區傳播風險上升，指揮中心宣布八大行業管制加嚴，從業人員及顧客皆須打滿三劑疫苗、落實人流總量管制及實聯制等防疫政策，也將口罩措施延長至4月30日，除運動、拍照等狀況下才可免戴口罩，令部分網友頗感憂心，不只擔心重現去年5月全台三級警戒情況，也不看好下半年開放邊境的可能，「早說出國今年別想了啊」。

不過林氏璧抱持不同看法，他認為「如果社區有一定本土疫情，我們離出國反而是更近的，台灣清得越乾淨，我們離能正常出國返國免隔離反而更遠喔」，他也表示此波本土疫情在意料中，反而前陣子接近清零才讓他意外，台灣防疫政策的重點在於能否即時匡列控制，讓案例（特別是重症和死亡）可以壓在承受範圍內，「就請身邊那23%連一劑都沒打的75歲以上老人家快打疫苗防重症吧」。

網友也紛紛表示認同，「沒錯，跟病毒共存，清零是沒可能的」、「如果要等全世界都清0再出國，那這輩子都不用出國了」、「一直清零不可能，疫苗打好打滿，與病毒共存才能正常生活」。

圖／截自臉書社團「日本自助旅遊中毒者」

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