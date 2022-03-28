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基隆警分局長和科長確診 警局累計12人染疫

中央社 / 基隆28日電
基隆市警局員警確診新冠肺炎，傳播越來越廣，現在四個分局通通淪陷，就連刑警大隊也有同仁中標。基隆市民廣場前篩檢站，許多警察在雨中排隊篩檢。聯合報系記者蘇健忠／攝影
基隆市警局員警確診新冠肺炎，傳播越來越廣，現在四個分局通通淪陷，就連刑警大隊也有同仁中標。基隆市民廣場前篩檢站，許多警察在雨中排隊篩檢。聯合報系記者蘇健忠／攝影

基隆市警察局一名分局長和一名科長經採檢後，今天晚間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市警局累計這波疫情已有12人染疫。

相關人員指出，這名分局長26日至衛生福利部基隆醫院採檢結果是陰性，今天因出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，再次前往基隆醫院篩檢，下午5時許報告出爐呈現陽性。這名分局長24日曾參加基隆市警察局表揚活動，與同分局確診員警同桌用餐，目前已收治在基隆醫院。

此外，市警局一名科長昨天前往市民廣場PCR核酸檢測，今天晚間7時許結果出爐確診，這名科長24日也曾參加基隆市警察局表揚活動，目前沒有症狀。

截至今天晚間9時許，基隆市警局已有10名員警和2名女性會計人員共12人染疫。

新冠肺炎 COVID-19

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