快訊

基隆第二分局長「陰轉陽」染疫 基市警局累計11人確診

海洋大學設篩檢站 估採檢人數達3000名

中央社 / 基隆28日電
基隆市今（28日）新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中一例是國立台灣海洋大學20多歲女學生，市府在海大體育館設立篩檢站，預估篩檢人數將達3000人。 圖／翻攝自林右昌臉書
基隆市今（28日）新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中一例是國立台灣海洋大學20多歲女學生，市府在海大體育館設立篩檢站，預估篩檢人數將達3000人。 圖／翻攝自林右昌臉書

基隆市今天新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中一例是國立台灣海洋大學20多歲女學生，市府在海大體育館設立篩檢站，預估篩檢人數將達3000人。

基隆市長林右昌下午在視訊記者會表示，個案自述因為住在台北的海大教授確診，這名海大教授曾和妻子到過銀河小吃店消費，教授通知接觸者確診消息，女學生接到消息後雖然沒有症狀，但前往衛福部基隆醫院篩檢後確診。

林右昌晚間在臉書（Facebook）指出，市府在最短時間內組織海大前進篩檢站，由基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院基隆分院，共8組醫療人員進駐海大進行篩檢任務。

林右昌說，原本校方估計篩檢人數約2000餘人，經他和海大校長許泰文通話後，篩檢人數應該可以達3000人，感謝醫療團隊、海大師生的配合，及衛生局同仁的辛勞，雖然真的很辛苦，但現在是跟病毒在賽跑，行動越迅速才能夠將擴散範圍控制住，「我們一起加油」。

新冠肺炎 COVID-19 海洋大學 基隆 林右昌

延伸閱讀

影／林右昌居隔天數屢遭議 陳時中：對林的批評不公平

【即時短評】基隆疫情成萬華阿公店翻版 城博會告急

林右昌延長隔離10天 今第二次PCR陰性

基隆3千師生採檢陰性才能回家？ 檢驗量能不足決定先放人

相關新聞

基隆第二分局長「陰轉陽」染疫 基市警局累計11人確診

基隆市小吃店群聚案再擴大，今天基隆新增13人確診，其中包括居隔中第二警分局分局長，他在二採複檢後「陰轉陽」確診。目前，基...

社區感染是存在事實 柯文哲：若像南韓香港就要加嚴管制

台北市今天新增三例本土確診，台北市副市長黃珊珊表示，台北市這幾天也有許多外縣市個案足跡，包括案22693樹林科技廠確診案...

台東新增2例確診 關山池上匡列60人快篩站開設

台東縣府昨出現6例確診，在初鹿開設快篩站至今共快篩1千餘人，今天上午13人有陽性反應，經送醫PCR檢測，1人確診；另今上...

中山區防疫旅館群聚5例改本土 黃珊珊：待了解感染管道

中央流行疫情中心今天新增一起台北市某防疫旅館群聚案，改判5例境外個案為本土個案，皆為泰國移工。台北市副市長黃珊珊今天表示...

東勢國小停課師生PCR檢測 桃園市府：430人全部陰性

桃園市台電大潭電廠移工群聚事件，其中一名外包廠商員工染疫，與他同住就讀平鎮區東勢國小的女兒，亦在匡列居隔採檢確診，東勢國...

「銀河風暴」停業3天 基隆224家小吃店明可申請復業

基隆市這波新冠肺炎疑爆發自銀河小吃店，市府要求全市224家兼營卡拉OK的小吃店，26到28日停業3天。市府產業發展處表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。