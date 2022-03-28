大潭電廠新豐宿舍群聚案 社區採檢350人均陰性
因應桃園市大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案，新竹縣府今天表示，為阻斷傳染源，昨天緊急協調縣內醫院設立3處PCR採檢站，進行社區篩檢，目前共採檢350人均陰性。
新竹縣政府發布新聞稿表示，面對新豐鄉移工宿舍COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，衛生局昨緊急協調縣內醫院設立3處PCR採檢站，新豐鄉重興社區活動中心採檢87人、紅毛港池和宮池府王爺廟採檢153人、台大生醫急診室外採檢110人，今天採檢結果出爐，採檢共350人全數陰性。
縣府指出，衛生所即日起至30日連續3天，在新豐鄉衛生所，規劃多場疫苗接種場次，提供共720劑，廠牌有高端、AZ、莫德納等疫苗。
衛生局表示，提醒民眾，前往接種疫苗時，務必記得帶健保卡、接種黃卡等，現場人數可能較多，請耐心等候並全程佩戴口罩保持社交距離。
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