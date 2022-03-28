台灣本土疫情延燒 專家：應借鑑新加坡

台灣近日本土疫情再起。台灣防疫指揮中心28日記者會公布，單日新增本土確診34例，境外93例。儘管相較於前一日的83例有所下降，但多點群聚、多條不明傳播鏈的態勢，依然令外界擔心疫情可能擴大。

台灣週日（27日）公布單日本土確診為83例，境外120例。當日記者會上，台灣衛福部長、台灣疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是繼2021年6月後再次創下的本土最高紀錄。

目前，台灣的幾個重點群聚傳播鏈包含：桃園大潭電廠案、基隆警察與小吃店案、台東卑南家庭案、新北三重女業務案、新北樹林科技廠案、高雄某化工廠案。其中，28日新增本土確診主要來自桃園大潭電廠（11例）與基隆小吃店（12例）。

週一記者會上，陳時中稱目前台灣「有11條不明感染源」。最受關注的為基隆小吃店群聚案，因為其「牽扯的地緣性比較複雜」；桃園大潭電廠案的移工群聚人數雖然較多，但依過去經驗，「應該能控制得比較好」。陳時中還表示，4月1日到4月30日，台灣將維持現行防疫措施不變，並強調至特定娛樂場所者須打滿三劑。

截至3月28日下午，台灣本土確診病例已超過總計2.2萬例，並有853起死亡病例。

疫苗問題

根據28日記者會上公布的資料，目前台灣的新冠疫苗施打率為第1劑83.37%、第2劑78.21%、第3劑（基礎加強劑、追加劑）接種率加起來為50.04%。 根據台灣《聯合新聞網》統計，台灣50歲以上年老人口的新冠疫苗覆蓋率，則在約5成至7成徘徊。

與此同時，台灣指揮中心日前表示，莫德納與BNT近日因到期而銷毀的數量初估約有27.8萬劑；3月底前恐有超過72萬劑疫苗即將屆期、面臨銷毀。

至於是否會考慮開放施打第四劑？陳時中於週一記者會上回應，「第四劑施打在世界上還是蠻爭議，我們還有時間觀察。」

專家：台灣應借鑑新加坡

陳時中28日表示，台灣本波疫情的觀察期為「10天左右」。有鑑於香港經驗，有記者提問長者施打率等問題，陳時中表示台灣目前的情況「比香港（當時）條件好」。

對於台灣近期疫情走向，美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝在接受德國之聲訪問時表示，「台灣應該要多向新加坡學習。」並指出台灣的老人疫苗施打率與醫療資源分配兩大重點。

紀駿輝稱，台灣各界目前還是著重關心案例數，但參照新加坡與南韓都是「病例一直暴增很多」，但「重症跟死亡率非常低。」面對解封，新加坡是從去年8月開始規劃逐步開放，「是做好準備才開放，不是隨便說開放就開放。」

紀駿輝進一步解釋，當時新加坡的疫苗施打率已是全亞洲最高，包含如何廣泛運用居家檢測跟居家隔離、如何把醫院量能準備好，萬一有需要，優先提供給長者，「這些措施都是在準備要開放時需要做的。香港就是完全沒做準備，就忽然被Omicron侵略了，所以它的防疫便一敗塗地。」

「中國當然是從香港學到教訓，所以他有開始做準備，但也不敢開放。」紀駿輝指出，台灣「因為老人疫苗施打率不足，人口自然免疫率也不足，所以這也是為何台灣遲遲不敢開放。」

「這裡面有一個很矛盾的問題，你要人口免疫力高，就是要讓打過疫苗、年輕健壯的人有機會去暴露，但同時要保護老年人跟免疫力不良的人，讓他們做好充足的保護。」紀駿輝認為，「新加坡是有做到這點，才能維持很高的感染率，但很低的死亡率跟住院率。」

紀駿輝建議台灣衛福部應及早做好準備，「一旦有爆發時，如何迅速地讓無症狀或輕症的感染者居家隔離，才不會去佔用有限的醫療資源，把有限的醫療資源給重症還有年老的人」。他表示，「去年就是沒做到這點，才會讓當時台灣的死亡率非常高。」

邊境解禁大方向會變嗎？

外界關心，台灣官方日前才表示要朝解禁方向前進，近日疫情再起會否造成影響。陳時中28日表示，目前「大方向往鬆綁方向前進」，只是步調快慢的問題。當醫療量能不勝負荷時，整體鬆綁的方向步調才會有所停滯。面對「與病毒共存」的防疫模式，陳時中表示鬆綁與解禁也需要考量到台灣民眾的心理接受程度。

台灣過去數個月的疫情平緩，加上因應全球「與病毒共存」的防疫趨勢，日前才逐漸鬆綁部分防疫措施。3月初，先是開放低、中低風險國家地區人士可入境來臺從事短期商務；接著又將入境旅客及與確診者密切接觸者的強制隔離期，從原本的14天縮短至10天。原有消息傳，台灣可能最快會在4月底，將入境檢疫天數再縮短至7天。

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