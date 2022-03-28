海大確診師和3家人住北市 3校師生自我健康監測
國立台灣海洋大學1名教師今天確診，台北市副市長黃珊珊說，這名老師住在萬華區，他的妻子在某國中任職，2名孩子就讀某國小及幼兒園，已通知3校師生加強自我健康監測。
國立台灣海洋大學1名教師（案23022）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），黃珊珊下午在北市防疫記者會上表示，這名個案住在萬華區，23日出現喉嚨痛等症狀，今天採檢確診，Ct值15，已匡列密切接觸者7人居家隔離。
黃珊珊指出，案23022僅26日回家與家人接觸，太太為松山區某國中老師，兒子與女兒分別就讀萬華區某國小及幼兒園，3人與個案接觸後未再進入校園，已通知3校教職員工及學生加強自我健康監測。
黃珊珊表示，台北市今天另有2例個案，為案22952，44歲女性，居住在內湖區，與新北個案22741有關，被匡列隔離採檢後確診，Ct值14.86，不過個案平日三餐多叫外送，25日出現咳嗽及發燒等症狀後都在家沒有外出，已匡列密切接觸者6人居家隔離，並擴大採檢44人。
黃珊珊指出，另一是案23024，為50多歲男性，居住在士林區，與桃園大潭電廠群聚案相關，昨天被公司召回採檢確診，Ct值22.9，目前無症狀，已匡列同住家人2人居家隔離並持續疫調中。
此外，黃珊珊說，樹林某科技公司群聚個案22693因週末會在台北市某科技大學上產學合作班，衛生局已匡列6人居家隔離、9人自主健康管理，15人採檢結果皆為陰性。
黃珊珊表示，還有外縣市個案22597曾到台北市吃海底撈，已匡列144人居家隔離，其中39人採檢結果為陰性，另外105人尚未出爐；案22555、案22639及案22701共匡列328人居家隔離，其中159人採檢陰性、169人尚未出爐，還有擴大採檢104人，其中62人陰性、42人尚未出爐。
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