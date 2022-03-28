11條傳播鏈待釐清 基隆群聚地緣複雜需積極控制

COVID-19本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中今天說，目前有11條感染源待釐清傳播鏈，起碼要觀察10天，其中基隆群聚案因地緣性稍複雜，需要積極控制。

國內今天新增34例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中基隆小吃店衍生警察群聚占12人為大宗，另大潭電廠與樹林科技廠皆發生移工群聚；新北市中和區也發生確診個案僅超商足跡重疊確診，引發關注。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，這2天的疫情起碼要觀察10天左右，目前主要關心的還是基隆群聚案，因牽涉地緣性稍微複雜，必須積極控制。另中和確診個案僅有超商足跡重疊，也要密切注意。

陳時中也提到，移工群聚人數雖多，但以往有相關匡列隔離經驗，較能控制；且移工足跡相對較小，勞動部已派駐泰語翻譯協助疫調，釐清移工常去之處，便於設置社區篩檢站，將可能病人找出來。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，自今年1月以來的Omicron變異株疫情，截至3月24日，累計有3名本土中重度以上個案，其中1人死亡、1人住院中、1人已康復出院。

本土疫情升溫，外界關注防疫措施是否更加緊縮，陳時中強調，大方向仍是往鬆綁前進，只是步調快慢，若醫療量能不勝負荷才會暫停鬆綁，但目前量能尚充裕。

陳時中也強調，目前國內防疫藥物絕對夠用，有很多存量；未來不希望醫療造成負擔，會持續監控疫情並滾動式檢討。

此外，地方首長防疫備受關注，媒體問及基隆市長林右昌起初隔離天數僅3天挨批；以及桃園市長鄭文燦出席活動切蛋糕沒戴口罩，詢問陳時中看法。

對此陳時中回應，批評林右昌不公平，起初他不符合密切接觸者條件，是採取稍微嚴格的措施，後來因有更多確診個案在同場域，染疫先後順序尚無法釐清，故延長至10天。他強調，並沒有因人設事。

陳時中也說，指揮中心規定拍照可免戴口罩，台上可能被拍照，故可免戴，但他提醒免戴不是不可戴口罩，若人潮較擠時，盡量還是戴上口罩。

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