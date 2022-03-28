快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

嘉市確診足跡場所清消 拍照不可脫口罩延至4月6日

中央社 / 嘉義市28日電

新竹縣昨天新增1例確診COVID-19個案22854，於26日曾至嘉義市噴水雞肉飯北港店用餐，市府已完成清消；市長黃敏惠說，延長室內外拍照及辦活動合照須戴口罩規定至4月6日。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心昨天宣布新竹縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案22854，曾具有嘉義市公共場域足跡，相關場域戶外環境已執行消毒，衛生局也通知店家進行環境清潔消毒。

市府表示，案22854為60多歲男性，涉足嘉義市停留地點為嘉義噴水雞肉飯北港店，停留時間為3月26日中午12時至下午1時，有落實實聯制措施，惟與2名家人用餐期間未佩戴口罩，用餐後立即返家，未有嘉義市其他足跡。

市府指出，嘉義噴水雞肉飯北港店27日下午接獲衛生局通知後，當日立即自主性停業，且就用餐環境執行全面總清消，7名工作人員經PCR檢驗結果均為陰性。

衛生局呼籲民眾及業者應持續落實防疫措施及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、落實環境清潔消毒，才能降低病毒傳播風險。

黃敏惠提醒市民，嘉義市延長室內外拍照及辦理活動合照時，都必須佩戴好口罩規定至4月6日；民眾落實實聯制、量體溫消毒、拱手不握手多洗手、口罩戴好戴滿等步驟，才能有效防堵疫情擴散。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

嘉市國中小校外教學要7成家長共識 疫情擴大不排除停課

嘉市唯一楊柳命名學校 垂楊國小80周年校慶種下20棵楊柳樹

嘉市新增2案足跡包含2間星巴克 黃敏惠宣布拍照戴口罩

嘉義婚宴染疫又有新增？環保局清消 黃敏惠下午說明

相關新聞

大潭電廠傳播鏈新增11確診 擴大採檢出台電經理級主管

桃園市長鄭文燦今天下午就說明最新防疫進度表示，大潭電廠工地與新竹縣新豐移工宿舍染疫傳播鏈今天新增11人，列入桃園的部分新...

北市+3！內湖士林萬華各1 北市急匡15人、擴大採檢44人

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增3例本土病例、19例境外移入，年齡介於10歲至50多歲之間，15名男性，7名女性，境...

高雄化工廠傳播鏈是新病毒 研判至少4種傳染途徑

高雄市今新增2例確診個案，是化工廠產線同事，匡列隔離期間陰轉陽，這起群聚案累計已達21例，其中疑為指標個案的男性領班，研...

全新變異株入侵台灣！陳其邁：化工廠群聚 病毒沒見過

高雄市今新增2例確診個案，是化工廠產線同事，匡列隔離期間陰轉陽，至今這起群聚案已累計21例，其中疑為指標個案的男性領班1...

同時間去過嗎？基市公布6確診者足跡 多家餐飲店上榜

基隆市政府今天下午公布6名確診刑警、2名二信高中學生公共場所活動史，多家餐飲店都曾有確診者前往消費，也有人去過World...

台東新增2例確診 關山池上匡列60人快篩站開設

台東縣府昨出現6例確診，在初鹿開設快篩站至今共快篩1千餘人，今天上午13人有陽性反應，經送醫PCR檢測，1人確診；另今上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。