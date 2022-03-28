嘉市確診足跡場所清消 拍照不可脫口罩延至4月6日

新竹縣昨天新增1例確診COVID-19個案22854，於26日曾至嘉義市噴水雞肉飯北港店用餐，市府已完成清消；市長黃敏惠說，延長室內外拍照及辦活動合照須戴口罩規定至4月6日。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心昨天宣布新竹縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案22854，曾具有嘉義市公共場域足跡，相關場域戶外環境已執行消毒，衛生局也通知店家進行環境清潔消毒。

市府表示，案22854為60多歲男性，涉足嘉義市停留地點為嘉義噴水雞肉飯北港店，停留時間為3月26日中午12時至下午1時，有落實實聯制措施，惟與2名家人用餐期間未佩戴口罩，用餐後立即返家，未有嘉義市其他足跡。

市府指出，嘉義噴水雞肉飯北港店27日下午接獲衛生局通知後，當日立即自主性停業，且就用餐環境執行全面總清消，7名工作人員經PCR檢驗結果均為陰性。

衛生局呼籲民眾及業者應持續落實防疫措施及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、落實環境清潔消毒，才能降低病毒傳播風險。

黃敏惠提醒市民，嘉義市延長室內外拍照及辦理活動合照時，都必須佩戴好口罩規定至4月6日；民眾落實實聯制、量體溫消毒、拱手不握手多洗手、口罩戴好戴滿等步驟，才能有效防堵疫情擴散。

商品推薦