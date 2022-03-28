台北增防疫旅館群聚 移工隔離期間曾頻繁開關門

疫情指揮中心今天公布1間台北市某防疫旅館群聚，將5名泰籍境外移入個案改為本土個案，據監視器畫面發現，泰籍移工房客曾頻繁不尋常開關房門，可能造成氣流互通傳播。

據中央流行疫情指揮中心統計，自去年12月以來，累計共17家防疫旅館，分別為台北市8間，桃園市、高雄市及新北市各3間，共31例研判為旅館相關感染，其中29例由境外移入改判本土個案。

指揮中心指揮官陳時中今天下午COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中說明最新改判案例，因近期出現的5名解除隔離陽性境外移入個案，Ct值相對低，病毒量高，不像是境外感染，甚至發現個案都來自同家旅社，進而向這家台北市的防疫旅館展開調查。

陳時中說，依據病毒基因定序及同層相關個案疫調結果，今天改判為台北市某防疫旅館群聚事件，將5例泰國籍移工的境外移入個案（案21446、案21447、案22095、案22096、案22097）改列為本土個案。

地方衛生單位已針對該防疫旅館進行防治作，針對旅館9名員工PCR採檢，結果均為陰性；另外3月6日至3月20日同樓層離館及在館旅客安排PCR採檢。同樓層仍在館旅客，採檢陰性後，移至其他旅館安置，依現行檢疫措施完成後續檢疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，透過監視器畫面發現，除取餐跟丟垃圾，移工的房門頻繁不尋常開關房門，由於無法看出開門原因，但懷疑有開門聊天可能性。

羅一鈞說，頻繁不尋常開關房門，可能造成氣流互通，懷疑為這起群聚傳染途徑，衛生單位已完成旅館環境調查，針對送餐流程、門禁及動線管制、電梯清消、通風排氣等，已要求防疫旅館改善。

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