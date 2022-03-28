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基隆海大師生確診 市府8組醫護進駐校園設篩檢站

中央社 / 基隆28日電

基隆市今天新增9名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中包含1名國立台灣海洋大學老師及1名學生，市長林右昌說，將派8組醫護進駐海大校園設立篩檢站，協助採檢2000多名師生。

新冠肺炎 COVID-19

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