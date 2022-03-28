快訊

奧斯卡／免疫疾病造成掉髮 威爾史密斯為老婆揍人原因曝光

疫情升溫 脫罩唱歌落空、運動仍可免戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆增加12例 累計39例 確診海大老師曾去過銀河小吃店

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，基隆新增12例確診個案，這波本土疫情確診個案累計為39人。圖／取自UDN直播畫面
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，基隆新增12例確診個案，這波本土疫情確診個案累計為39人。圖／取自UDN直播畫面

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，基隆新增12例確診個案，4例與銀河小吃店有關，2例是市警局會計科行政人員，6例是二信高中學生。基隆這波本土疫情確診個案累計為39人。

基隆市24日傳出新冠肺炎本土疫情，昨天確診人數累計達27例，分為8名是刑事警察、8名小吃店工作人員、7名小吃店消費者和4名確診者家人。4名家人中有3名二信高中職科學生。

陳時中今天公布基隆新增12例，4例與銀河小吃店有關。其中案23022是海大老師，他與案23023曾去銀河小吃店，爆發疫情後出面篩檢確診後，通知曾有互動的朋友和學生，有兩人篩檢確診。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

高調戒菸與選舉無關？感動陳時中戒菸的關鍵人物是她

50年老菸槍陳時中宣布戒菸啦 喊口號緊張到吃螺絲

陳時中關注基隆傳播鏈 王必勝前進基隆協助防疫

【重磅快評】老練的陳時中這回讓林右昌糗爆了

相關新聞

疫情多點延燒 本土+34 再增兩不明感染源個案

國內新冠肺炎疫情多點延燒，今天新增34例本土個案、93例境外移入個案。本土個案主要來自基隆小吃店衍生警員群聚和大潭電廠群...

基隆增加12例 累計39例 確診海大老師曾去過銀河小吃店

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，基隆新增12例確診個案，4例與銀河小吃店有關，2例是市警局會計科行政人員，...

暴增本土83例 專家曝「沒有隱形傳播鍊」原因：不用太擔心

昨日本土疫情暴增83例，創下今年新高。毒理學家招名威推測，尚無隱形傳播鍊，只是目前感染源還沒被找出來，只要擴大匡列採檢，幾乎都會被篩出來，這不用太擔心。

疫情升溫 脫罩唱歌落空、運動仍可免戴口罩

本土新冠肺炎疫情升溫，原先考慮鬆綁的口罩措施將持續延長。指揮中心指揮官陳時中表示，4月1日至4月30日，現行口罩規定維持...

台東初鹿今又快篩10陽性反應 救護車急送醫PCR檢測中

台東縣昨暴增6起本土確診案例，6確診者都住卑南，前4例為家族傳染，後2例為前者職場同事，縣府昨中午在初鹿開設快篩站，快篩...

新竹縣又增4例確診 交通車司機也確診還傳染同住家人

新竹縣因新豐鄉移工宿舍群聚感染事件，昨天新增52例確診，今天再新增4例，新竹縣衛生局說明今天新增確診個案都為前天已匡列者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。