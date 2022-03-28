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基隆增加12例 累計39例 確診海大老師曾去過銀河小吃店
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，基隆新增12例確診個案，4例與銀河小吃店有關，2例是市警局會計科行政人員，6例是二信高中學生。基隆這波本土疫情確診個案累計為39人。
基隆市24日傳出新冠肺炎本土疫情，昨天確診人數累計達27例，分為8名是刑事警察、8名小吃店工作人員、7名小吃店消費者和4名確診者家人。4名家人中有3名二信高中職科學生。
陳時中今天公布基隆新增12例，4例與銀河小吃店有關。其中案23022是海大老師，他與案23023曾去銀河小吃店，爆發疫情後出面篩檢確診後，通知曾有互動的朋友和學生，有兩人篩檢確診。
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