疫情多點延燒 本土+34 再增兩不明感染源個案

國內新冠肺炎疫情多點延燒，今天新增34例本土個案、93例境外移入個案。本土個案主要來自基隆小吃店衍生警員群聚和大潭電廠群聚，分別新增12和11例。指揮官陳時中表示，本土個案中只有三位屬於陰轉陽個案，為高雄化工廠和樹林科技廠個案，境外移入個案中55例為航班落地採檢陽性。

今日新增本土個案為15例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。其中基隆群聚新增12例個案，包括兩例警政相關人員、三例小吃店顧客、七例顧客接觸者和接觸者的同校接觸者，包括海大學生和二信高中學生，全案已累計39人染疫。

大潭電廠新增11例個案，包含外籍和本國籍員工各一人、外包商及外包商家人四人、交通車司機和家人共五人；全案已累計63人染疫。

除兩大群聚外，台東家庭群聚新增兩例、新北樹林科技廠群聚新增一例、三重保險業務員群聚新增兩例、高雄化工場群聚新增兩例。

日前因症就醫確診的中和足跡相關群聚也衍生出兩例相關個案，皆與個案足跡重疊。其中一例（案22954）是其中一個案（案22954）曾去用餐的牛肉麵店店員，因匡列自主健康管理而採檢，Ct值34.7；另一例個案（案22946）則為指標個案、中和作業員（案22598）的鄰居，曾去過相同的便利商店，因收到實聯制簡訊而前往採檢確診。

另外，今天也新增兩例零星個案。一為中和60多歲女性（案22944）因先生住院，僅行陪病篩檢而確診，無症狀、Ct值33.7。另一例為台東池上50多歲女性（案23029）因3月27日出現發燒、喉嚨痛、頭痛症狀，自行就醫採檢陽性，與台東家庭群聚無關。

今日新增境外移入個案為51例男性、42例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(21例)、泰國、香港及印尼(各4例)、英國、馬來西亞、韓國、美國及德國(各2例)、南非、加拿大、瑞典、菲律賓、波蘭、新加坡及日本(各1例)移入，另43例調查中。入境日介於今(2022)年3月15日至3月27日。

指揮中心指出，今年3月14日公布之案21446-案21447、3月21日公布之案22095-案22097境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬2896例確診，分別為7149例境外移入，1萬5693例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

本日新增案例相關群聚

‧基隆小吃店相關 +12例（總計39例) ‧桃園大潭電廠群聚 +11例（總計63例） ‧高雄化工廠 +2例 ‧樹林科技廠 +1例 ‧中和作業員相關 +2例 ‧三重業務員相關 +2例 ‧台東群聚案 +2例 ‧台東池上 +1例（就醫採檢驗出，與台東家庭群聚無關） ‧中和 +1例（陪病家屬篩檢驗出）

圖／指揮中心提供

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