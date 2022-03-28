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侯友宜稱永和警採檢陽性 衛生局急澄清：口誤

中央社 / 新北28日電

基隆警察群聚持續延燒，新北市長侯友宜向媒體說明時表示，永和有1警與基隆員警有接觸，但因口誤說成COVID-19採檢「陽性」，新北市府澄清是「陰性」將在下午記者會說明。

新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪時表示，永和有員警和確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的基隆警有接觸，第一時間被擴大匡列，生活很單純，目前沒有擴大情形。但他口誤員警是採檢陽性。

由於侯友宜口誤，新北市府澄清表示，永和1名員警因基隆員警案被匡列接觸者居家隔離，採檢陰性。另外，樹林科技廠有1例個案居隔期間出現症狀，二採陰轉陽。

新冠肺炎 COVID-19

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