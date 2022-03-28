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疫情延燒傳北市新增確診 柯文哲下午緊急召開記者會

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天原本無公開行程，上午緊急宣布新增行程，將於下午3時30分召開防疫記者會。圖/資料照片/北市府提供
台北市長柯文哲今天原本無公開行程，上午緊急宣布新增行程，將於下午3時30分召開防疫記者會。圖/資料照片/北市府提供

疫情升溫，昨天本土確診人數暴增至83例，由於鄰近的新北、基隆都有傳播鏈，北市今也傳有新增個案，台北市長柯文哲今天原本無公開行程，上午緊急宣布新增行程，將於下午3時30分召開防疫記者會。

台北市副市長黃珊珊昨晚也在臉書表示，從過去境外確診數及三月朝解封方向政策，「我們預估會再有一波疫情高峰的風險」。

今天下午三點半的新增防疫記者會，將由柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等出席，說明台北市疫情狀況及外縣市足跡。

至於台北市昨天無新增本土確診，不過因鄰近縣市有新增個案，北市府昨天也公布相關確診足跡，包括新北市三重區30多歲男性（案22741）、基隆確診女（案22595）的朋友（案22597）等足跡。

北市府昨天也公布相關確診足跡，包括新北市三重區30多歲男性（案22741）、基隆確診女（案22595）的朋友（案22597）等足跡。圖／引用自黃珊珊臉書
北市府昨天也公布相關確診足跡，包括新北市三重區30多歲男性（案22741）、基隆確診女（案22595）的朋友（案22597）等足跡。圖／引用自黃珊珊臉書
北市府昨天也公布相關確診足跡，包括新北市三重區30多歲男性（案22741）、基隆確診女（案22595）的朋友（案22597）等足跡。圖／引用自黃珊珊臉書
北市府昨天也公布相關確診足跡，包括新北市三重區30多歲男性（案22741）、基隆確診女（案22595）的朋友（案22597）等足跡。圖／引用自黃珊珊臉書

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