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台東初鹿今又快篩10陽性反應 救護車急送醫PCR檢測中

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台東初鹿快篩站湧人潮 縣府籲民眾勿恐慌

中央社 / 台東縣28日電

台東縣昨天公布6例COVID-19確診個案，匡列密切接觸30人，徹夜採檢結果都是陰性；快篩站今早排隊超過300人，已增加窗口加速篩檢；縣府籲民眾勿恐慌，落實自主健康管理。

台東縣昨天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，縣府在初鹿國小側門前開設快篩站，首日採檢488人全數皆為陰性，今天上午7時30分持續辦理，上午排隊人數已超過300人，台東縣長饒慶鈴到場視察，鼓勵有足跡重疊及有需要民眾前往篩檢，也呼籲民眾做好防疫措施。

饒慶鈴接受媒體聯訪表示，因6例確診個案而匡列18人，之後再匡列12人，經採檢後都是陰性，目前看起來是往好的方向發展但會滾動式修正，鼓勵3月21日以後曾有相關地緣的民眾來做快篩；對於旅宿、遊憩業者原本就應做好防疫措施，現階段更應加嚴。

饒慶鈴指出，初鹿國中、小今天停課，校園外衛生局協助清消，校園內教室、設施由校方工作人員自行清消，是否能在明天復課，將視疫情發展再開會決定。

饒慶鈴感謝醫檢師公會支援、卑南鄉衛生所人員辛苦採檢，目前全台疫情嚴峻多點爆發，防疫絕不能掉以輕心，面對看不見的病毒，呼籲大家減少不必要的移動、不群聚，做好個人防護，口罩戴好戴滿、勤洗手及保持社交距離等防疫措施；大家盡速完成COVID-19疫苗接種，提升群體免疫力，相關接種時間、地點可參考衛生局官網自行預約。

新冠肺炎 COVID-19

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