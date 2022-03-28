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暴增本土83例 專家曝「沒有隱形傳播鍊」原因：不用太擔心

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情再起，基隆市警界成重災區之一。記者余承翰／攝影
本土疫情再起，基隆市警界成重災區之一。記者余承翰／攝影

昨日本土疫情暴增83例，創下今年新高。毒理學家招名威推測，尚無隱形傳播鍊，只是目前感染源還沒被找出來，只要擴大匡列採檢，幾乎都會被篩出來，這不用太擔心。

招名威在臉書貼文指出，這次的疫情來勢洶洶，在大家最放鬆的時候，就是病毒大反撲的時候，不小心很容易就會一發不可收拾。

針對昨日暴增83例本土確診案例，招名威認為，並非有隱形傳播鏈，畢竟這波病毒傳播速度很快，傳播鏈還不至於成形，只是目前感染源還沒被找出來。

招名威表示，只要染疫，超過七成的人會有感冒的症狀，所以只要擴大匡列採檢，幾乎都會被篩出來，這不用太擔心。

招名威表示，令人意外的是突破性感染的機率很高，特別是打第三劑也是有機會染疫的，只是都以輕症為主，但疫苗對抗Omicron BA2病毒還是有效，建議大家除了口罩戴好之外，疫苗還是要儘快打上。

招名威提醒，至於無法施打疫苗的族群，像是嬰幼兒，除了父母親辛苦一點，外出讓他們戴口罩外，回家也要注意清消，再者可能家人盡可能都接種完整疫苗，避免間接感染。

新冠肺炎 COVID-19

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