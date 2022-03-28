一天確診破200例 網見「巧合」怕了：想起去年5月疫情大爆發

27日增加83例本土確診，若加上120例境外移入個案，一日確診數突破200例，有網友就發現如今的確診狀況與去年5月疫情大爆發、全台升三級警戒時非常類似，意外引起網路一陣熱議。

本土疫情多點開花，新竹、台東、高雄、桃園均有個案，其中桃園市大潭電廠工地52人群聚確診，但因足跡相對單純而較容易掌握，基隆小吃店衍生警員群聚則比較棘手，匡列上千名員警篩檢。

一日激增83例讓民眾相當憂心，有人就發現去年5月15日突現180例本土確診，4天後確診飆破200人，5月19日全台發布三級警戒；去年疫情高峰落在端午連假前夕，今年春節連假前則爆發多例Omicron個案，有網友就直言對於每到連假前夕都見疫情爆發的巧合感到害怕，擔心即將來臨的清明連假。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰點出本土隱藏傳播鏈非常多，社區感染壓力鍋大，「疫情擴散的可能性大增！」北市聯醫中興院區醫師姜冠宇也提到第三劑保護力可達5個月，「如果要追求抗感染的共存，每超過約5個月大家都還要再施打，沒完沒了」，但對年輕族群來說，由於染疫後重症機率低，似乎沒必要持續接種，但老年人可能就躲不掉「季節性的接種」。

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