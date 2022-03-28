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本土暴增83例...前台大醫喊「不意外」 直指這縣市最需要擔心

聯合新聞網 / 綜合報導
27日本土疫情暴增83例，呈現多點開花狀態。示意圖／本報資料照片
27日本土疫情暴增83例，呈現多點開花狀態。示意圖／本報資料照片

本土疫情27日暴增83例，包含多縣市、多點群聚案。對此，前台大感染科醫師林氏璧卻指出「毫不意外」，他認為有多次處理移工宿舍經驗加上樹林科技廠及桃園市大潭電廠工地的足跡相對單純，基隆在短短3天內增加27例「才是比較需要擔心的」。

本土案例激增83例，林氏璧在臉書粉專發文「你會意外嗎？我毫不意外」，他坦言前陣子清零才讓他感到意外，並說入境檢疫天數縮減到10天，社區會有案例是意料中的，「重點一直是是否能即時匡列控制，讓案例（特別是重症和死亡）可以壓在承受範圍內」。

他針對83例本土案例進行分析，表示我們有多次處理移工宿舍相關經驗，樹林科技廠和桃園市大潭電廠工地因足跡相對單純，可能算好處理的，「目前比較要擔心的是基隆社區感染，3天內就累計27人確診」。

對於昨日疫情記者會中有媒體提問台灣會不會變成香港？林氏璧直言「不想成為香港，就請身邊23%連一劑都還沒打的75歲以上老人家快打疫苗防重症！」他也不斷呼籲民眾盡快接種新冠疫苗，「萬一接觸到確診者、帶病毒者，為自己都是很好的保障」。

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