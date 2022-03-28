林右昌延長隔離10天 今第二次PCR陰性

基隆小吃店衍生員警群聚案已累計27人染疫，巿長林右昌因接觸確診偵查隊長，原本居家隔離3天，昨宣布延長10天，今上午第二次PCR採檢出爐，上午開視訊防疫會議，他也同步在臉書宣布這項消息。

林右昌因為曾脫下口罩，與確診警官合照，居家隔離10天。林在隔離初採檢陰性，今天是隔離第3天，衛生局上午第2次採檢，結果出爐，仍為陰性。

林右昌上午9點左右在臉貼文說，「感謝大家關心！剛剛我完成第二次PCR採檢，結果已出來，是陰性。九點，召開防疫視訊會議，繼續抗疫作戰！」

林右昌24日出席市警局餐會表揚績優員警時，與受獎官警合照，其中1名警官隔天確診。由於林與官警合照時脫下口罩，被匡列為接觸者。

林右昌當時表示，他只是短時間、幾秒鐘與確診警官互動，應列為自主健康管理對象，但他決定從嚴防疫，讓自己居家隔離3天。

基隆市這波疫情從最初的2警2女染疫逐步擴大，到27日已累計到27人確診，分別為8名是刑事警察、8名小吃店工作人員、7名小吃店消費者和4名確診者接觸者，其中有3名二信高中職科學生。

林右昌接觸確診者居家隔離3天，他自認從嚴防疫，但外界也有人質疑隔離天數太短。基隆疫情昨天明顯擴散，林右昌表示，因為接觸過的確診警官不確定是餐會前、餐會中或餐會後染疫，將把居隔天數從3天延長為10天。

林右昌25日得知與確診警官接觸，當天PCR採檢為陰性。原本居家隔離3天從26日起算，到今天午夜12點，29日日凌晨零時解除隔離。解隔前需再次PCR採檢，居家隔離時間雖已延長到10天，林右昌上午仍做PCR檢驗，結果為陰性。

林右昌在臉書公布採檢結果。圖／截自林右昌臉書

基隆市長林右昌曾與確診警官近距離互動，被匡列為接觸者須居家隔離。圖為25日他從市府回家時的照片。圖／聯合報系資料照片

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