台東今下午再增2例！昨晚至今共6例確診 感染源不確定

台東今天下午再新增2例，昨起至今共有6例確診，縣長饒慶鈴今天下午召開疫情說明記者會，除昨天1例確診，今天凌晨3點確定3名確診，今天下午3點又確定有2人確診，但最新2人尚未完成疫調足跡，6名染疫者除了1歲幼兒沒有打疫苗，其他的5名都有打過疫苗，感染源不確定。

饒慶鈴表示，目前染疫的6個人感染源還不確定，必須等中央基因序列，確診者足跡多數都在初鹿，初鹿國小、初鹿國中3月28日停課1天、加強校園清消，另確診者有人在民間超商上班，業者要如何處理不規範，但希望業者共同配合防疫措施。

她說，目前台東6名確診者，4名沒有症狀，2名有流鼻涕、發燒、咳嗽、喉嚨痛的症狀，初鹿村戶籍上有1300多人，目前持續快篩中，也呼籲前段時間有到初鹿旅遊民眾，都到快篩站快篩。

台東防疫加嚴措施包括，醫院及住宿型機構停止探病到4月10日；初鹿國小、初鹿國中3月28日停課一天加強校園清消；初鹿國小4月2日百年校慶延期；台東各校園即日起到4月10日不開放；掃墓應避免室內群聚，並加強夜市及八大行業的消毒、䅲查。 台東縣6染疫者的關係圖。記者卜敏正／翻攝

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