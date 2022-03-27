快訊

林右昌接觸確診者 居隔從3天延長10天原因曝光

基隆大爆發確診+19 足跡有刑事局、海港樓、1062客運

台東今下午再增2例！昨晚至今共6例確診 感染源不確定

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天下午開記者會，說明疫調狀況。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴今天下午開記者會，說明疫調狀況。記者卜敏正／翻攝

台東今天下午再新增2例，昨起至今共有6例確診，縣長饒慶鈴今天下午召開疫情說明記者會，除昨天1例確診，今天凌晨3點確定3名確診，今天下午3點又確定有2人確診，但最新2人尚未完成疫調足跡，6名染疫者除了1歲幼兒沒有打疫苗，其他的5名都有打過疫苗，感染源不確定。

饒慶鈴表示，目前染疫的6個人感染源還不確定，必須等中央基因序列，確診者足跡多數都在初鹿，初鹿國小、初鹿國中3月28日停課1天、加強校園清消，另確診者有人在民間超商上班，業者要如何處理不規範，但希望業者共同配合防疫措施。

她說，目前台東6名確診者，4名沒有症狀，2名有流鼻涕、發燒、咳嗽、喉嚨痛的症狀，初鹿村戶籍上有1300多人，目前持續快篩中，也呼籲前段時間有到初鹿旅遊民眾，都到快篩站快篩。

台東防疫加嚴措施包括，醫院及住宿型機構停止探病到4月10日；初鹿國小、初鹿國中3月28日停課一天加強校園清消；初鹿國小4月2日百年校慶延期；台東各校園即日起到4月10日不開放；掃墓應避免室內群聚，並加強夜市及八大行業的消毒、䅲查。

台東縣6染疫者的關係圖。記者卜敏正／翻攝
台東縣6染疫者的關係圖。記者卜敏正／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 台東 饒慶鈴

延伸閱讀

台東有4名確診者 初鹿國小明停課、百年校慶延期

相關新聞

大潭電廠移工確診 台電：電廠正常運作、供電不受影響

大潭電廠增建燃氣機組計畫抽水機房工程承攬商移工確診，台電表示，發生移工確診的抽水機房工地為獨立工區，已通報衛生單位，同時...

三重女業務陪病確診「感染源不明」 丈夫、友人跟2同事中鏢

新北今日新增7例，其中4例與三重確診案（案22701）相關，新北衛生局長陳潤秋表示，這4例現已匡列15人、居家隔離15...

樹林科技廠確診移工女友中鏢 10染疫移工20處足跡遍及新北

國內疫情延燒，新北今日新增7例確診個案，其中2例與樹林科技廠相關，衛生局也公布昨日科技大廠全球傳動樹林廠10位確診移工的...

本土個案暴增！連假防疫不緊縮 口罩政策不放寬

本周即將迎來清明連假，但國內本土個案今天暴增83例，外界擔心連假是否須加強防疫作為。不過指揮中心指揮官陳時中僅表示，「戒...

新竹縣今增52例確診！足跡遍布新豐及竹北 竹北遠百也入列

新竹縣今公布52例陽性確診個案，多為泰國籍移工，每天往返桃園大潭電廠及新豐宿舍，經過疫調，他們的足跡遍布新豐鄉及竹北市多...

林右昌曾與確診者合照 陳時中：居家隔離從3天延為10天

基隆市爆發本土疫情，風暴不斷擴大。市警局24日晚間表揚績優員警，林右昌出席頒獎，隔天傳出受獎者確診 ，林右昌從25日下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。