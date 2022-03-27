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林右昌接觸確診者 居隔從3天延長10天原因曝光

基隆大爆發確診+19 足跡有刑事局、海港樓、1062客運

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林右昌曾與確診者合照 陳時中：居家隔離從3天延為10天

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌因接觸確診者，原本25日下午到28日居家隔離，但中央防疫指揮官今天表示，林居家隔離天數要延長到10天。圖／聯合報系資料照片
基隆市長林右昌因接觸確診者，原本25日下午到28日居家隔離，但中央防疫指揮官今天表示，林居家隔離天數要延長到10天。圖／聯合報系資料照片

基隆市爆發本土疫情，風暴不斷擴大。市警局24日晚間表揚績優員警，林右昌出席頒獎，隔天傳出受獎者確診 ，林右昌從25日下午起居家隔離，預計29日凌晨○時解除隔離。由於疫情擴散，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，林右昌居家隔離時間要從3天延長到10天。

基隆市1名刑事小隊長（案22596）24日陪40多歲有咳嗽、發燒症狀女性友人（案22595）到醫院急診採檢陽性。衛生局疫調後通知案22595的30多歲女性友人（案22597）、案22596的同僚刑事隊長（案22638）匡列採檢也呈陽性反應。

衛生局匡列職場和家屬接觸者採檢，市警局今天進一步要求1千多名員工全數採檢。到下午2點為止，全市確診人數已增加到27人。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，基隆累計已有8名警察、8名小吃店場域人員、7名消費者和4名家屬等接觸者確診，基市府已要求相關店家停業，並設社區篩檢站提供採檢服務。

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