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影／基隆某中學3學生染疫 校方緊急召回全校篩檢

攝影中心 / 記者余承翰／基隆即時報導
基隆某中學傳出有3名學生確診，校方依衛生局防疫規定，緊急召回三千多名師生回校進行檢測。記者余承翰／攝影
基隆某中學傳出有3名學生確診，校方依衛生局防疫規定，緊急召回三千多名師生回校進行檢測。記者余承翰／攝影

基隆某中學傳出有3名學生確診，校方依衛生局防疫規定，緊急召回三千多名師生回校進行檢測，並宣布全校暫定停課至4月5日。

校方通知學生要攜帶學生證、健保卡、穿著便服返校篩檢，並將個人物品及書本帶回家。

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