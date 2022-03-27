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基市染疫風暴燒進校園 3名高職生確診 學校停課到4月5日
基隆市警界爆發染疫風暴，今天又傳出某所高中2男1女共3名學生確診，校方通知國高中學生今天回到學校接受篩檢，將停課到4月5日，6日復課。
據了解，校方昨天接到衛生局通知，學校有2名（1男1女）高中學生確診，依照衛生局防疫規定，通知國中部所有學生下午2點前回到學校，高中職所有學生下午3點前回到學校檢測。今天又傳出新增1名男學生確診，2名男學生同班，和另名女學生搭乘同班交通車。
校方依照中央防疫規定，除了國小部，全校停課，4月6日復課。學校通知學生今天到校採檢時，要攜帶空書包或背包，以利把書本帶回家。
因應防疫，學校建議學生步行或由家長接送到校，不可搭乘大眾交通工具，但可單獨搭乘計程車，並保持社交距離。原學校專車因交通公司調度不及，僅汐止、五堵及金山、野柳、萬里地區發車。
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