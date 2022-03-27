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疫情又升溫？ 陳時中取消屏東行程 下午2時將開防疫記者會
基隆市警察確診案擴大，三天共四名警察確診，基隆市警局所屬四個分局都「淪陷」，指揮中心罕見於假日下午2時舉行記者會，指揮官陳時中原定上午屏東行程取消，將主持下午記者會，對外說明國內疫情最新情況。
基隆昨晚又新增兩個分局的兩名小隊長確診。而指揮中心昨天下午公布新增本土病例為21例、境外移入82例。
其中基隆市原新增四名確診個案，其中有兩名警察，分屬不同分局偵查隊長及小隊長，皆參加24日晚間刑事餐會，當時席開20桌有近兩百人，昨天晚間另外兩個分局一小隊長、一偵查佐也確診。
另新北樹林科技廠增十人確診，該群聚兩天已累計22人確診。但衛福部長陳時中昨天表示，尚無開設前進指揮所的必要。
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