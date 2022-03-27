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逐步解封加強自主應變 企業「防疫長」出列

中央社 / 中央社

歷經桃園機場破口、社區感染燒進產業釀成電子廠群聚事件後，大型企業陸續設置「防疫長」統籌自主應變，是疫情解封指標之一，平日監測員工健康狀態，發生疫情時也鼓勵快篩圍堵。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，1個多月來行政院確立「經濟跟防疫並存」新模式，行政院長蘇貞昌登高一呼，要求各機關學校、一定規模以上的企業或特定場所應設置「防疫長」，專責防疫管理。作為「護國群山」的各電子大廠響應；另外，金管會也要求363家金融機構指派防疫長。

中央流行疫情指揮中心規劃逐步解封，指揮官陳時中提及，從中央、地方、企業到個人的自主應變防疫能力，是解封的觀察指標之一。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，目前已更新「企業因應COVID-19疫情持續營運指引」，讓公私部門具備應變能力，由主管層級擔任「防疫長」，如企業副總經理、公部門主任秘書等，並建立防疫專責小組。

莊人祥說，防疫長與防疫專責小組平時要負責人員健康監測，發生確診時快速提供職場接觸者名冊，並研判接觸情形等，配合衛生單位進行防疫工作。

此外，必要時依指示進行篩檢措施，也是應變的一環。莊人祥說，先前公布的企業抗原快篩指引，主要因應公司內發生確診或群聚疫情，需要大量採檢的方式，主要由醫護人員操作。

家用快篩操作方便且容易進行，莊人祥說，採檢策略確實會逐步轉向使用家用快篩，但他提到，定期快篩通常是當地社區有流行疫情才需要執行。

台塑生醫總經理劉慧啟觀察，COVID-19家用快篩銷量隨疫情起伏，今年初本土Omicron變異病毒株疫情升溫，農曆春節前返鄉與春節後企業開工的篩檢要求，家用快篩需求量較大。

寶齡富錦發言人丁爾昆也觀察，企業與醫療院所持續穩定採購快篩試劑，春節前他曾接獲企業老闆致電詢問，希望預先購買1至2個月家用快篩存量，因應突發疫情，可提供員工使用。

莊人祥表示，一旦國內發生社區疫情，會鼓勵企業運用家用快篩，可事先發放給員工；因為操作家用快篩時可能容易打噴嚏、咳嗽，若已染疫在公共場所操作，容易傳染他人，所以民眾可在家中使用家用快篩。

如果企業員工快篩檢出陽性，依照指揮中心指引，在等待PCR採檢結果期間，雇主應依指示安置員工，安排適當隔離處所，或在適當防護下安排員工返回住所隔離，並確保快篩陽性員工不可以離開指定處所；若PCR為陰性則可解除隔離，但仍須自主健康管理14天。

莊人祥也提醒，若有COVID-19相關症狀，就建議待在家，或者戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，到醫療院所就醫，不要上班上課，以免染疫後造成更大規模傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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