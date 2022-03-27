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3種情況快篩自己來 選購認明「家用」2字

中央社 / 台北27日電

家用快篩試劑藥房就買得到，什麼時候該使用？中央流行疫情指揮中心建議，曾密切接觸確診個案、隔離或檢疫期間出現症狀，以及足跡重疊有疑慮者，這3種情況都可自行快篩。

近期台灣有零星COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案是在症狀出現後，機警自行快篩，呈現陽性結果而揪出確診，進而阻斷傳播鏈。例如台北市某大會計師事務所的一名實習生，上工前快篩，結果陽性，就醫採檢後確診，在衛生機關疫調時還發現同住家人也染疫。

許多機關企業的人資部門儲備COVID-19家用快篩試劑，球賽展演及大型集會活動主辦單位也會採購，根據疫情變化，定時或不定時監測員工健康狀況，或是搭配疫苗護照來把關篩檢來賓訪客。

對於快篩時機，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，若被告知是確診者的密切接觸者，又有相關症狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常或呼吸喘等，即可使用家用快篩試劑。

莊人祥也提到，旅客在入境檢疫或匡列隔離期間，除了依規定的期程按時快篩外，一旦有疑似症狀，也可隨時檢測。

此外，一般民眾若曾經停留在確診個案數較多的區域，或曾與確診者足跡重疊時，對自身情況有疑慮時，也可自行使用家用快篩幫忙釐清。

中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒提醒，選購時務必要認明「家用」字樣，自行採檢部位才是鼻腔，專業快篩要醫療人員操作，而且是深入鼻咽，民眾誤用可能採檢導致受傷、流鼻血。

黃彥儒也提到，也有民眾擔心自己不會操作家用快篩，想請藥師協助，但此舉可能會增加密切接觸風險，故仍會建議民眾收看教學影片，依照指示一步一步操作。

「快篩目的是保護自己，也保護別人」，黃彥儒說，若採檢過程不確實，如未讓鼻拭子在鼻腔內旋轉採集足夠的次數、或拭子檢體放進萃取液浸泡時間不足等，都可能影響採檢結果。

社群媒體則曾出現家用快篩的謠言，如有網友取自來水樣本沾在檢測試紙上，試紙顯示陽性，便謠傳水中含病毒或試劑品質有問題。

泰博科技發言人曾俊傑說，家用快篩試劑是用特殊的萃取液，可結合病毒抗原，與試劑上的抗體結合呈色，但若用其他液體，試劑的呈色可能會「卡住」，遭誤認為陽性的2條線，籲民眾勿輕信不實訊息。

莊人祥提醒，家用快篩若檢出陽性，應戴好口罩前往鄰近的採檢院所進一步檢測，不要搭乘大眾運輸工具，試劑也要用夾鏈塑膠袋密封交給院所人員；檢疫或隔離民眾則要與當地衛生局聯繫，或撥打1922專線依指示處理。

新冠肺炎 COVID-19

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