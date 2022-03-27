防疫催生家用快篩 將朝國產自給自足

愈來愈多的團體或個人使用COVID-19家用快篩試劑作為防疫監測，目前廠牌選擇多，在官方嚴格把關下，國產與進口產品的品質相當，國產試劑廠商還擁有就近售後服務的優勢，衛福部食藥署盼以國產量能為主，達到自給自足。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動台灣生技產業界加速研發快篩試劑，提升國內廠商的量產能力，目前多數供應防疫機關、企業團體及大型活動使用，至於入境旅客在航班落地時、解隔前的病毒核酸PCR檢測，也搭配檢疫隔離期間密集快篩。

依照衛生福利部食品藥物管理署的COVID-19醫材專案製造與輸入的核准狀況來看，無論是專業或家用抗原快篩，皆是先有進口產品獲核准，之後才有國產試劑上市，目前上市的快篩試劑以進口品項居多。

但食藥署醫粧組科長蔡文偉近日告訴中央社記者，期盼快篩試劑供應能以國產試劑產量為主，因此會逐步協助業者，建立產能到可滿足國內疫情需求，不怕國外搶購囤貨，「國內自給自足，較不會受到國際疫情影響」。

COVID-19抗原快篩試劑龍頭泰博科技發言人曾俊傑說，病毒核酸PCR檢測雖是黃金標準，若短時間內病毒傳播快速，PCR檢測耗時且受限於人力與設備，導致量能有限，快篩試劑的優勢在於15分鐘內可得知結果，儘管準確性有局限性，但若連續監測，準確度堪比PCR。

疫情發展至今，快篩試劑廠牌選擇多元，曾俊傑表示，無論是進口或國產試劑，都是通過食藥署審查並核准，皆具一定的品質。

曾俊傑分析，進口的羅氏或亞培等跨國廠牌家用快篩，因行銷全世界，受到的監管原本就很嚴謹；至於國產家用快篩的優勢則是具有本土實戰經驗，因臨床試驗大多在國內醫院進行，且食藥署對臨床資料的掌握度與稽核力道更強，以確保品質。

曾俊傑另外提到，國產試劑還有一大優勢，在於售後客戶服務。特別是由民眾自行操作的家用快篩，鼻腔檢測拭子戳太深可能弄傷自己、戳太淺又怕測不出準確結果，任何使用上的疑難雜症，都可向廠商直接詢問。

此外，曾俊傑說，目前生產家用試劑的國內廠商，先前多已有其他醫材在藥局、超商等零售通路販售，建立良好溝通管道，有任何問題或退換貨事宜，皆可迅速處理。

食藥署對於國產或進口試劑的審查標準要求相同，僅防疫核准字號上，有「專案核准製造」跟「專案核准輸入」字樣的差異。

蔡文偉表示，不同的家用快篩試劑各有使用特性，民眾可依照個人需求選購，並依照指引操作，避免篩檢失準或造成鼻咽誤傷。

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