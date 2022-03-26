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基隆刑事餐會疫情擴大 再傳2警確診 4個分局全淪陷

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刑事餐會風暴擴大再傳2警確診 基隆4個分局全淪陷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
刑事餐會風暴擴大再傳2警確診 基隆4個分局全淪陷。記者游明煌／翻攝
刑事餐會風暴擴大再傳2警確診 基隆4個分局全淪陷。記者游明煌／翻攝

基隆警察染疫疫情再擴大，繼先前分屬兩個不同分局的偵查隊長、小隊長確診後，今晚又有另兩個分局的2名小隊長也確診，3天來共有4名警察確診，基隆市警局所屬4個分局都「淪陷」。基隆市警局啟動應變作為，刑事業務由刑警大隊及未被居家隔離的隊員支援，四個分局運作都正常。

基隆市25日新增4名確診個案，其中有2名警察，為分屬不同分局偵查隊長及小隊長，其中偵查隊長在24日晚間刑事餐會中，市長林右昌親自頒獎給隊長，有過近距離接觸且市長未戴口罩，林右昌雖然一採陰但25日起已居家隔離3天。

刑事餐會席開20桌有近200人，疫情擴大，今晚又有另外兩個分局各一名小隊長也傳出確診，警方說，這兩名小隊長當晚也都有參加餐會，但如何感染的還待疫調，是否在餐會中傳染，還是其他地方接觸仍要釐清。

市警局今天下午在防疫記者會表示，從昨天到今天中午為止，警察局共有46人匡列及採檢，PCR結果只有已知2名警察確診，其他44人都是陰性，後續會再配合衛生局滾動式進行匡列採檢。今天下午再安排另兩個分局採檢，晚間採檢結果出來，有一名小隊長及一名偵查佐都PCR陽性，分局不同分局。

新冠肺炎 COVID-19 居家隔離 基隆 警察 林右昌 口罩

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