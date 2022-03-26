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基隆刑事餐會疫情擴大 再傳2警確診 4個分局全淪陷

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北市晚間公布3例確診足跡 信義區多家百貨入列、匡列居隔214人

中央社 / 台北26日電
台北市衛生局今天晚間公布外縣市確診者在北市的活動足跡，包含誠品信義店、新光三越台北信義新天地A4、A8、A9及ATT 4 FUN信義店、微風南山等。圖／取自Google map
台北市衛生局今天晚間公布外縣市確診者在北市的活動足跡，包含誠品信義店、新光三越台北信義新天地A4、A8、A9及ATT 4 FUN信義店、微風南山等。圖／取自Google map

台北市衛生局今天晚間公布外縣市COVID-19確診者在北市的活動足跡，包含誠品信義店、新光三越台北信義新天地A4、A8、A9及ATT 4 FUN信義店、微風南山等。

台北市衛生局今天晚間以新聞稿公布外縣市本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案22639、22701及境外案22555在北市公共場域足跡。

包含20日搭乘捷運從南勢角站經古亭站轉乘至西門站、曾至西門紅樓、方家小館、華仁牙科診所；21日大富貴獨門料理和平店。

還有22日晴光市場、山鑫登山潛水體育用品行、心品診所、誠品信義店、新光三越台北信義新天地A4、A8及A9、ATT 4 FUN信義店、信義威秀商場、微風南山等。

23日往返捷運南勢角站經松江南京站轉乘至南京復興站、海底撈火鍋慶城店、OUTDOORZ我不在家戶外用品選物店、華仁牙科診所、大富貴獨門料理和平店、AKA Artland藝術空間；25日林青穀診所、頂好哨子麵、芋香園、捷運南京三民站經松江南京站轉乘至民權西路站。

衛生局表示，已通知業者及相關單位進行環境清消，並匡列居家隔離214人，自主健康管理6人，正安排採檢並持續疫調中。

案22639為是住中和區20多歲男性，已接種3劑疫苗，25日發燒用家用快篩劑呈現陽性，至醫院PCR確診；案22701是住三重區30多歲女性，已接種2劑疫苗，25日因陪病前往醫院採檢，PCR陽性。

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