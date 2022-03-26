影／高雄市1女確診者足跡 曾至屏東東港海鮮店聚餐
屏東縣政府今天公布高雄市女性確診者案號「22459」至屏東的足跡，3月18日她與家人至東港鎮牛哥海鮮炭烤聚餐，縣府衛生局已匡列11人為自主健康管理，28人自我健康監測，目前相關足跡場所已完成清消作業，縣府提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。
屏東縣衛生局表示，案號「22459」與案號「22394」為職場接觸者，3月21日出現喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，前往醫院就診，PCR檢驗結果呈陽性確診，目前收治負壓隔離病房。
依據疫調顯示，案號「224594」於3月18日晚間七時至十時至東港鎮牛哥海鮮炭烤餐廳用餐，縣環保局已展開相關足跡地點消毒作業，呼籲足跡曾至相關場所的民眾注意自我健康監測。
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