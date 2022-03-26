基隆新增4例 林右昌下令全市卡拉OK小吃店停業3天
基隆市警察確診案擴大，今天新增4名確診個案，但並無警察新增確診，新增4案都是和小吃店相關消費人員，為消費夫妻、計程車司機等。
市長林右昌昨天起居家隔離三天，今天下午他透過視訊方式說明案情，他說，今天4個案和昨天4個案共8個確診個案都和小吃店有關，陳時中昨天有打電話關心，建議成立社區篩檢站。
林右昌今天下令，全市小吃店兼營卡拉OK的停業三天清消，下午就會在市民廣場設一處篩檢站，呼籲有和小吃店相關的人出來篩檢。
林右昌說，基隆群聚案件大家很關心，昨晚部長陳時中有通過電話，他有向部長報告，這次群聚是以經營卡拉OK小吃店為中心，環境可能比較複雜，可能還有新增確診案例，所以擴大匡列採檢。
今天基隆新增4例確診個案，都跟小吃店有直接相關，以2家小吃店為中心，一家是129卡拉OK， 一家銀河小吃店，都是經營卡拉OK的小吃店。
案22687他是群具指標個案案22595的女性友人，40多歲，重疊足跡在129卡拉OK，看到市府公布訊息自行買快篩。案22688他是計程車司機，50多歲男。另外，還有案22689、22690一對夫妻有到銀河小吃店消費，接受採檢確診。
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