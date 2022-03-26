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確診本土+21 境外+82 新北11例最多

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥表示，國內新增103例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及82例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥表示，國內新增103例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及82例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增103例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及82例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲。其中新北新增11例、桃園1例、基隆5例、高雄4例。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為48例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)、印尼(6例)、菲律賓及馬來西亞(各5例)、義大利、英國及泰國(各3例)、韓國、澳大利亞、法國、瑞典及美國(各2例)、德國、西班牙、吉爾吉斯、香港、瑞士、日本及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另30例調查中。入境日介於今(2022)年1月25日至3月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,862,770例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,839,724例排除)，其中22,566例確診，分別為6,941例境外移入，15,571例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

指揮中心今公布國內新增103例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及82例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供
指揮中心今公布國內新增103例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及82例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供
篩檢結果。圖／指揮中心提供
篩檢結果。圖／指揮中心提供
篩檢結果。圖／指揮中心提供
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關聯圖。圖／指揮中心提供
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