林右昌居隔開視訊會議 他說逐步解封社會還沒做好準備

基隆市長林右昌昨天起居家隔3天，他在臉書寫市長居隔日誌，今天早上10點，他跟市府同仁召開視訊會議，下達各項指示，居家辦公，防疫不中斷。昨晚衛福部長陳時中致電關心，建議可以設社區篩檢站。

林右昌在臉書表示，昨天他離開辦公室回到家中，回家第一件事情，就是馬上把筆電與視訊架好，把他家的餐廳變成辦公室，把餐桌變成辦公桌。其實，從去年本土疫情以來，不斷演練「異地辦公」、「分流辦公」，早做好了準備，可以隨時派上用場。持續處理公務，有點虛擬實境的感覺，只不過是空間置換了一下而已。

林右昌表示，昨晚陳時中來電關心，他回報，此次基隆的群聚案以兼營卡拉ok的小吃店為中心，因為環境比較複雜，很可能還有其他確診案例，正在擴大匡列採檢。由於有去年的防疫經驗，對於小吃店已有基本掌握，跟公會幹部也都保持互動與聯繫。陳時中也建議可以設社區篩檢站。

林右昌今天早上10點跟市府同仁召開視訊會議，下達各項指示。這十幾個小時來，他接到許多關心的電話，讓他有一個感覺，雖然台灣疫苗施打已到第三劑，像基隆施打率都是本島最高（第一劑：82.6％；第二劑：78.1％；第三劑：52.3％），確診者也幾乎是無症狀或是輕症，所以最近有人倡議參考國外「逐步解封」、「開放邊境」。但看來民眾心理上還是有很大的疑慮，社會似乎還沒有做好心理準備，未來還有很長的努力的道路要走。 林右昌居家隔離召開視訊會議，陳時中建議設社區篩檢站。圖／基隆市政府提供

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