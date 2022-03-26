全球傳動樹林廠增10員工確診 復工無時間表

新北市衛生局今天表示，全球傳動樹林廠員工染疫案，擴大採檢再發現10例COVID-19陽性個案；之後員工需持陰性證明進廠，不過要看感染情況才能決定何時復工，尚無時間表。

傳動元件製造商全球傳動昨天傍晚公告，接獲新北市衛生局通知，樹林廠區有員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），廠區清潔消毒，全體員工進行PCR檢測與相關檢疫。

新北市府衛生局秘書高詩琪今天接受中央社記者電訪表示，全球傳動樹林廠員工染疫案，新北衛生局25日匡列採檢，找出10例確診後，持續進一步對全廠員工擴大採檢。

高詩琪表示，依全球傳動通報，全廠員工需採檢人數為910人，昨日召回並集中採檢900人，檢驗結果出爐，再發現10例PCR陽性個案；另外，還有10名員工在外縣市，正等待檢驗結果報告。

衛生局說，已展開隔離與疫調，之後員工需持陰性證明才能進廠，要觀察疫情感染是否擴大，才能決定何時復工，目前尚無復工時間表。

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