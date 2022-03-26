本土確診再破2位數！ 醫師曝「兩點原因」造成疫情升溫
昨日新增本土確診14例，其中10例屬於新北工廠群聚案，1例不明個案，另外3例為基隆相關個案，截至目前，已連續兩日的本土確診案例突破二位數，醫師沈政男認為近期的Omicron傳播案不容小覷。
沈政男昨日在臉書PO文，點出疫情升溫可能是因為檢疫縮減為十天，造成境外滲漏的病毒增加，再加上大家防疫鬆懈，聚餐與群聚的機會變多。他指出，這是基隆首次出現Omicron群聚，「最可能傳染途徑就是從新北一路傳過來，因為汐止再過去就是基隆」，而新北也同時出現工廠群聚，以及一名感染源不明案例，也都是先前Omicron少見的狀況。
沈政男認為現在最重要的是趕快做出基因定序，「如果基隆與新北兩起群聚都是桃機那隻，就代表不是十天檢疫之故，而是防疫有些鬆懈了」，他舉高雄工廠群聚為例，暫時沒有新增，是因為一發現就趕緊用快速疫調來強力壓制，若是基隆與新北的群聚也這麼做，就能很快控制。
此外，沈政男主張「以快速疫調面對解封」，「如果不放棄疫調，疫情就不至於失控，更不會變成去年五月那樣」，但前提是境外移入陽性數目必須降低，「你不可能一下子放很多病毒進來，又不讓疫情失控，只能慢慢放，走著瞧」，國外疫情若重新延燒，那麼台灣解封時間就得延後。
對於基隆市長林右昌與確診者接觸、僅須居家隔離三天的事件，沈政男認為還是應該執行完整隔離，「你看檢疫旅館感染，就只是沒戴口罩開門一下子就被感染了，所以說Omicron的接觸者定義不能比照先前變種的十五分鐘」。
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