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基隆新增4名確診者 其中2人為員警不影響治安

中央社 / 宜蘭縣25日電

基隆市政府今天表示，基隆今天新增4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，已匡列相關者並展開清消疫調，雖因其中有2名為員警，但不會有警力空窗期。

基隆市衛生局長吳澤誠在下午的疫情記者會中指出，今天新增4名COVID-19確診者，案號分別為22595的46歲女性、52歲基隆市第一分局員警案號22596、30多歲女子案號22597，還有今天才剛確診、暫時沒有案號的基隆市第二分局員警。

他說，案22595、案22596、案22597都是友人關係；案22596因在昨天陪同有咳嗽和發燒等症狀的案22595前往醫院就醫時，經先後採檢都確診；案22597日前與案22595一起吃飯後也確診。

吳澤誠說，暫時沒有案號的基隆市第二分局員警在24日也曾與案22596接觸，被列自主健康管理對象，經由衛生單位安排完成PCR核酸檢測確診，但由於基隆市長林右昌曾在24日晚間的餐會中，頒獎給這名員警並合影，儘管兩人的接觸時間只有短短幾秒鐘，並未符合「密切接觸15分鐘」的標準，林右昌初次採檢結果也呈現陰性反應，但林右昌認為自己身為防疫指揮官，應該用更高的標準自我要求，因此在今天中午離開市府辦公室，進行3天的居家隔離。

吳澤誠表示，已針對相關接觸者採檢90人，案22597與案22595曾一起吃飯的小吃店也暫時停業。

基隆市警察局長劉耀欽說，因有2名員警確診，將分別有20至30名密切接觸的員警必須居家隔離，已下令對於上班場所進行清潔消毒，也會妥善調派警力支援，不會有警力空窗期出現。

新冠肺炎 COVID-19 基隆

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