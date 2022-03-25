快訊

俄圍城馬立波 烏克蘭警察將軍願投降：拿命換全城孩子逃離

工會發動空服員罷工17天 長榮求償3400萬結果出爐

桃園米迪幼兒園結案 本土7條傳播鏈持續監測

中央社 / 台北25日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，延燒多時的米迪幼兒園結案，加上新增的新北科技廠、基隆警察群聚等3條源頭待釐清傳播鏈，國內累計7條傳播鏈監測中。

基隆市發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，累計4人染疫，其中有2人是警察。

陳時中下午在疫情記者會中表示，根據最新消息，染疫警察昨天晚上曾參與一場頒獎典禮，和基隆市長林右昌近距離、沒戴口罩合影，建議林右昌先採檢、自主居家隔離3天後再採檢。

媒體詢問，基隆警察局長是否出席這場頒獎典禮，典禮與會者是否將全部匡列隔離。

陳時中說，目前與會人員正在調查中，局長有參與的可能性高，相關接觸者採檢工作都在進行當中，未來將持續疫調釐清感染源。

高雄昨天發生化工廠群聚感染，累計13人染疫，外傳其中2人曾參與鳳山一場喜宴。陳時中說，根據目前掌握到的消息，鳳山喜宴來自外縣市的賓客採檢都是陰性，感染源排除與喜宴相關。

陳時中說，截至今天，桃園延燒多時的米迪幼兒園疫情監測期滿也未再新增個案，宣布正式結案，感染源待釐清傳播鏈少1條。

陳時中指出，目前除了高雄化工廠、嘉義婚宴群聚、新北深坑陪病者、北市聯醫和平院區護理師傳播鏈外，今天再新增3條傳播鏈，包括基隆警察群聚、樹林科技廠群聚以及中和工廠個案，累計7條感染源待釐清傳播鏈，將持續監測。

此外，有民眾參與婚宴後遭匡列隔離，不滿防疫計程車費用要自費。陳時中說，遭匡列者僅採檢是公費支應，其他衍生費用要個別負擔，疫情開始就是這樣做。

國民黨立委蔣萬安日前出席餐會活動時，被民眾拍到沒帶口罩就和各桌打招呼，引發爭議。蔣萬安今天致歉，強調未來會更嚴格規範自己。

對此，陳時中表示，蔣萬安也許是一時疏忽，後來也向大家道歉了，這個態度是對的，而且當時還沒規定不可逐桌敬茶敬酒，應未違反相關規定。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

蔣萬安致歉未戴口罩出席餐宴 陳時中：這態度是對的

陳時中建議林右昌居隔3天 他已採檢、上午和潘文忠受訪

林右昌沒戴口罩接觸確診警 陳時中：先採檢、居隔3天

防疫兩年來成為另類社工 陳時中感覺壓力很大

相關新聞

基隆市長林右昌居隔3天PCR一採陰 潘文忠應健康監測

基隆市長林右昌昨晚和一名確診的偵查隊長接觸，今天起居隔3天，林右昌PCR一採結果下午出來是陰性。由於林右昌上午和教育部長...

影／新北染疫移工足跡曝光 遍佈中和7-11、樹林家樂福等地

新北今共2例新增個案、9例居隔採檢陽性個案，其中10例為樹林科技廠員工，居住地為新北。衛生局也共佈11人最新疫調足跡。

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

基隆今天新增4確診，包括某分局偵查隊小隊長及一名同事確診，該同事昨晚有跟市長林右昌近距離沒戴口罩合照，陳時中建議林右昌採...

蔣萬安沒戴口罩逐桌打招呼 衛生局：有道歉就可以了

國民黨立委蔣萬安昨晚出席北市府公園處企業工會111年度勞工教育聯誼餐會，被民眾拍下沒戴口罩逐桌打招呼的影片。蔣萬安上午受...

影／新北科技廠移工染疫 10人確診、擴大採檢910人

新北樹林某科技廠一移工身體不適，至診所看病時醫生發現有異，轉診至亞東醫院確認確診。昨晚經衛生局擴大疫調，採檢該公司共20...

確診者未戴口罩接觸林右昌 柯文哲：防疫策略終究要改

基隆市長林右昌昨晚與確診警合照，有近距離、無戴口罩的接觸，中央流行疫情指揮中心建議先採檢、居家隔離三天再採檢。對此，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。