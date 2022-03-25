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影／新北染疫移工足跡曝光 遍佈中和7-11、樹林家樂福等地
新北今共2例新增個案、9例居隔採檢陽性個案，其中10例為樹林科技廠員工，居住地為新北。衛生局也共佈11人最新疫調足跡。
包括本月19日樹林大安路的請坐專業剪髮、20日中午板橋文化路燒肉天國、20日下午到樹林家樂福。
另外，本月19日及21日曾於凌晨3時許兩度前往中和和平街的7-11門市。
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