快訊

敲定4月婚宴…童仲彥遲到5小時現身報到 入獄關3年10月

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北染疫移工足跡曝光 遍佈中和7-11、樹林家樂福等地

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市公布疫調最新足跡，家樂福樹林店也入列。圖／截圖自Google地圖
新北市公布疫調最新足跡，家樂福樹林店也入列。圖／截圖自Google地圖

新北今共2例新增個案、9例居隔採檢陽性個案，其中10例為樹林科技廠員工，居住地為新北。衛生局也共佈11人最新疫調足跡。

包括本月19日樹林大安路的請坐專業剪髮、20日中午板橋文化路燒肉天國、20日下午到樹林家樂福。

另外，本月19日及21日曾於凌晨3時許兩度前往中和和平街的7-11門市。

新北市公布疫調最新足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市公布疫調最新足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局今公佈境內共有11人確診。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局今公佈境內共有11人確診。圖／新北市衛生局提供
新北市府今下午召開疫情說明會。記者李定宇／攝影
新北市府今下午召開疫情說明會。記者李定宇／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／新北科技廠移工染疫 10人確診、擴大採檢910人

鄭文燦視察家樂福物流中心現況 已無悶燒將開始清運

家樂福物流中心火災 鄭文燦要求加強防災設計

影／新北移工確診擴大匡列再驗出9陽性 共10人染疫

相關新聞

林右昌沒戴口罩接觸確診警 陳時中：先採檢、居隔3天

國內今日新增14例本土案例，有10例是新北工廠群聚案，1例為不明個案，另外有3例是基隆相關個案。中央流行疫情指揮中心指揮...

影／新北染疫移工足跡曝光 遍佈中和7-11、樹林家樂福等地

新北今共2例新增個案、9例居隔採檢陽性個案，其中10例為樹林科技廠員工，居住地為新北。衛生局也共佈11人最新疫調足跡。

確診者未戴口罩接觸林右昌 柯文哲：防疫策略終究要改

基隆市長林右昌昨晚與確診警合照，有近距離、無戴口罩的接觸，中央流行疫情指揮中心建議先採檢、居家隔離三天再採檢。對此，台北...

蔣萬安致歉未戴口罩出席餐宴 陳時中：這態度是對的

2022台北市長熱門人選、立委蔣萬安一舉一動備受關注。桃園市前議員王浩宇今PO出蔣萬安未戴口罩參加餐宴影片。對此，蔣萬安...

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

基隆今天新增4確診，包括某分局偵查隊小隊長及一名同事確診，該同事昨晚有跟市長林右昌近距離沒戴口罩合照，陳時中建議林右昌採...

蔣萬安沒戴口罩逐桌打招呼 衛生局：有道歉就可以了

國民黨立委蔣萬安昨晚出席北市府公園處企業工會111年度勞工教育聯誼餐會，被民眾拍下沒戴口罩逐桌打招呼的影片。蔣萬安上午受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。