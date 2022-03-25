蔣萬安致歉未戴口罩出席餐宴 陳時中：這態度是對的

2022台北市長熱門人選、立委蔣萬安一舉一動備受關注。桃園市前議員王浩宇今PO出蔣萬安未戴口罩參加餐宴影片。對此，蔣萬安今致歉，強調未來會更嚴格規範自己。指揮中心指揮官陳時中表示，「我想，這應是一時的疏忽。蔣委員今早也做出道歉，「我想這態度是對的。」

指揮中心於3月22日宣布，即日起宴席不得逐桌敬茶、敬酒，蔣萬安行為是否違規。陳時中說，這確實是違反當初公告的事實，但這公告還在走行政程序，還沒有正式公告。

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