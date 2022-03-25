陳時中建議林右昌居隔3天 他已採檢、上午和潘文忠受訪

基隆今天新增3確診，包括某分局偵查隊小隊長及一名同事確診，該同事昨晚有跟市長林右昌近距離沒戴口罩合照，陳時中建議林右昌採檢+居隔3天。市長林右昌將在下午召防疫說明會說明。另外，今天上午10點多，林右昌還在海科館和教育部長潘文忠站在一起受訪。

國立海洋科技博物館的「潮境智能海洋館」今天開幕，教育部長潘文忠和林右昌曾站在一起接受媒體訪問，約有3到4分鐘。部立基隆醫院下午3點多已派人到市府為林右昌採檢。 林右昌和確診者近距離接觸建議居隔3天，他和潘文忠受訪。記者游明煌／攝影

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