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直播／本土今新增14例、無新增死亡 境外移入再破百+122

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本土+14例、境外122例 越南1航班137人有53確診

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
國內新增136例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及122例境外移入，有89例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。記者謝承恩／攝影
國內新增136例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及122例境外移入，有89例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。記者謝承恩／攝影

國內新增136例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及122例境外移入，有89例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天境外遇到較為特殊情況，有一架自越南來的班機共篩檢137人，有53人確診，同班籍其他人也具有相當風險會陸續驗出。

陳時中說，昨日落地篩檢總驗出23個航班，共篩檢1148人，有89人陽性，陽性率 7.75%是近來算高的，已有85送加強版，4人送醫院。

指揮中心表示，今日新增本土個案為12例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為61例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(66例)、印尼(5例)、香港(3例)、德國、美國及馬來西亞(各2例)、日本、紐西蘭、緬甸、菲律賓、柬埔寨、瑞士、韓國、泰國、英國、澳大利亞及新加坡(各1例)移入，另31例調查中。入境日介於今(2022)年2月13日至3月24日。

指揮中心指出，今年3月19日公布之案21797境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,836,408例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,813,729例排除)，其中22,463例確診，分別為6,859例境外移入，15,550例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
篩檢結果。圖／指揮中心提供
篩檢結果。圖／指揮中心提供
篩檢結果。圖／指揮中心提供
篩檢結果。圖／指揮中心提供
國內新增136例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及122例境外移入，有89例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增136例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及122例境外移入，有89例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供
防治作為。圖／指揮中心提供
防治作為。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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