高雄化工廠群聚溯源 市府掌握13日婚宴疫調

高雄市政府今天宣布無新增確診，社區、高中篩檢都是陰性；化工廠群聚匡列採檢密切接觸者804人，有確診員工13日曾參加婚宴，已掌握桌次疫調，請各地方政府協助採檢。

高雄市長陳其邁今天上午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄今天沒有新增確診病例，針對有高中生確診學校，全校已採檢2413人，全部陰性。

陳其邁說，針對前鎮化工廠群聚，設立前鎮社區篩檢站，共採1902人無確診；有確診者工作的左營區飲料店「黑瀧堂」，因在國小對面，經清查來往居民、設立社區篩檢站，共篩1145人，無人確診。並且今、明2天在在前鎮仁愛公園、左營文府路Ubike站也持續開設社區篩檢站，如果與確診者足跡重疊可以前往篩檢。

陳其邁表示，針對職場群聚已擴大匡列，但因機台與機台間屬公共空間，又同在一個密閉範圍內，未來不排除可能會有人在居隔期間發病，但社區風險不高，請民眾放心。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明密切接觸者採檢情況，目前共匡列採檢804人。除11名確診者，職場有1人尚在檢驗，其餘45人陰性；職場第2圈家人則有昨天公布2人確診，其餘133人都是陰性；社區第3圈匡列612人，已全部到檢，其中568陰性、44人檢驗中。

潘炤穎也說，疫調發現職場環境是大面積開闊的工作場域、7部基台一字排開，包含包裝室、品管室等工作人員分布在機台旁邊，公共場域有電梯、男女廁所和3樓休息室，部分員工在中午休息時可能會一起在休息室裡吃飯，推估都是可能造成這波職場群聚感染的原因。

針對這起群聚感染的溯源疫調，潘炤穎說，有個案13日在高雄參加喜宴、共席開10桌，調閱監視畫面及對應禮賓名冊釐清桌次，昨晚已針對各桌次接觸風險展開溯源疫調及採檢，外縣市親友也會請中央流行疫情指揮中心交由各地方政府採檢。另外有個案曾到風險地區停留、訪友，也會持續追蹤。

衛生局長黃志中呼籲民眾盡快接種疫苗，65歲以上設籍高雄市長輩在4月10日前接種各劑次疫苗都可以獲得500元禮券，完成第3劑疫苗還加送200元禮券。

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