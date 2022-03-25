新北樹林科技廠10人確診追感染源 侯友宜：還在疫調中

新北市昨傍晚傳出樹林科技廠內有移工確診。新北市長侯友宜表示，昨天傍晚樹林科技廠的移工宿舍有確診個案，市府連夜匡列採檢，包含同層工作同事，總計匡列208人，早上結果出來有9人陽性，已經要求停工清消，至於感染源從哪來，還在疫調中，下午會比較清楚。

被問及是否擔心社區有隱形傳播鏈，侯友宜說，現在境外移入個案很多，昨天就有124人，光是越南移工就29人，入境後的居家隔離也改成10天，會不會有陰轉陽的狀況也是要觀察。目前有幾條隱形傳播鏈，不管是南部還是北部，面對防疫還是要非常謹慎看待，希望把疫情快速穩定住。

針對防疫規範是否要提升，侯友宜表示，疫情還是集中在樹林科技廠，疫調出來後，還在可以控制穩定的範圍內，防疫規範看未來發展性，因還在疫調中，下午才會比較清楚。

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