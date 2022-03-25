影／新北移工確診擴大匡列再驗出9陽性 共10人染疫
新北市昨傍晚傳出樹林科技廠內有移工確診，新北市長侯友宜今表示，昨晚連夜擴大匡列，同棟、同層樓的同事一起採檢，共匡列208人，今早九點採檢結束共增加9名陽性確診。
侯友宜表示，工廠目前停工全部清消，強調新北市府正做好匡列採檢，穩定疫情，將隨疫情變化隨時對外說明。
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