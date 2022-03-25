影／新北移工確診擴大匡列再驗出9陽性 共10人染疫

台灣3月底前即將銷毀72萬劑疫苗，其中包含每劑高達一千元的莫德納34萬劑、九百元的鴻海郭台銘先生等捐贈的BNT七萬劑、一百元的AZ疫苗31.2萬劑，先不論反覆延期的每劑881元的高端286萬劑，3月底銷毀的疫苗粗估價值4.3億。

2022-03-25 10:23