聽新聞
test
0:00 / 0:00
直播／疫情踩煞車？ 高雄今天+0 陳其邁上午10時45分說明
高雄昨一口氣新增13例本土個案，11人是化工廠群聚，2人是確診者家人，高雄市衛生局獲報第一例時緊急大規模匡列採檢逾2500人，今天未見新增個案，疫情是否暫獲控制，高雄市長陳其邁今天上午10時45分將召開防疫記者會說明。
高雄爆發化工廠群聚案，高市防疫團隊前天漏夜匡列清查，昨天含化工廠員工接觸對象及確診高三生就讀學校的教職員生都緊急採檢，所幸2413名教職員生全數陰性，疫情未在校園進一步擴散。
今天高雄並無新增個案，高市衛生局仍鎖定兩例可能的指標個案釐清感染源當中，市長陳其邁上午10時45分會再召開防疫記者會說明。
疫情快報
▪【疫情專題】3月24日新增本土15例、境外移入124例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言