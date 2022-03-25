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直播／疫情踩煞車？ 高雄今天+0 陳其邁上午10時45分說明

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長陳其邁。記者徐白櫻／翻攝

高雄昨一口氣新增13例本土個案，11人是化工廠群聚，2人是確診者家人，高雄市衛生局獲報第一例時緊急大規模匡列採檢逾2500人，今天未見新增個案，疫情是否暫獲控制，高雄市長陳其邁今天上午10時45分將召開防疫記者會說明。

高雄爆發化工廠群聚案，高市防疫團隊前天漏夜匡列清查，昨天含化工廠員工接觸對象及確診高三生就讀學校的教職員生都緊急採檢，所幸2413名教職員生全數陰性，疫情未在校園進一步擴散。

今天高雄並無新增個案，高市衛生局仍鎖定兩例可能的指標個案釐清感染源當中，市長陳其邁上午10時45分會再召開防疫記者會說明。

高雄化工廠群聚案造成13人確診，今未續增個案。記者王昭月／攝影
高雄化工廠群聚案造成13人確診，今未續增個案。記者王昭月／攝影
為防化工廠群聚案擴散社區，高雄市在前鎮仁愛公園及左營文府地區設篩檢站。記者王昭月／攝影
為防化工廠群聚案擴散社區，高雄市在前鎮仁愛公園及左營文府地區設篩檢站。記者王昭月／攝影

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