快訊

半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北+10、高雄化工廠群聚檢驗結果 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
指揮官陳時中將於下午2時記者會主持防疫記者會。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中將於下午2時記者會主持防疫記者會。圖／指揮中心提供

新北市樹林某科技廠昨晚有1名移工確診，擴大匡列208人，再增加9人染疫，工廠已停工清消。而高雄化工廠群聚案累計13人染疫，最新篩檢結果，將由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午2時記者會說明。

針對青少年施打目前暫不開放追加劑施打，但新增莫德納作為基礎劑接種選項，ACIP專家會議討論，為降低疫苗對青少年的副作用影響，追加劑需間隔五至六個月。

而我國向藥廠訂購的兩百多萬劑Novavax疫苗，目前仍在資料審查階段，若取得我國EUA後，未來可望於於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑及追加劑接種，但暫不用於12-17歲族群。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

【重磅快評】泡泡戳破 陳時中霸氣也換不回昔日光環

12到17歲可打莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

年底前邊境有望完全解封？ 陳時中：很難預測

專案泡泡篩檢地點不一 陳時中：兩版本公文都有批准了

相關新聞

直播／疫情踩煞車？ 高雄今天+0 陳其邁上午10時45分說明

高雄昨一口氣新增13例本土個案，11人是化工廠群聚，2人是確診者家人，高雄市衛生局獲報第一例時緊急大規模匡列採檢逾250...

影／新北移工確診擴大匡列再驗出9陽性 共10人染疫

新北市昨傍晚傳出樹林科技廠內有移工確診，新北市長侯友宜今表示，昨晚連夜擴大匡列，同棟、同層樓的同事一起採檢，共匡列208...

政府若不改善防疫政策 醫警告：5月疫情將成南韓之虞

台灣3月底前即將銷毀72萬劑疫苗，其中包含每劑高達一千元的莫德納34萬劑、九百元的鴻海郭台銘先生等捐贈的BNT七萬劑、一百元的AZ疫苗31.2萬劑，先不論反覆延期的每劑881元的高端286萬劑，3月底銷毀的疫苗粗估價值4.3億。

新北新增確診個案傳與高雄有關？ 高市府：尚待釐清

高雄市長陳其邁今在防疫記者會表示，高雄化工廠群聚案今未新增個案，但按過去經驗，匡列隔離期間不免再有個案傳出，市府會密切監...

基隆某警分局小隊長陪友看病2人染疫 偵查隊全隊23人PCR

基隆市警察局某分局偵查隊小隊長，24日晚間陪同友人至醫院掛急診時，其友人篩檢結果為陽性確診，隨後，該小隊長篩檢結果也相繼...

新北+10、高雄化工廠群聚檢驗結果 指揮中心下午2時說明

高雄化工廠群聚案累計13人染疫，前鎮及左營已設立社區篩檢站篩檢，確診者就讀前鎮高中全校自今日起三天停課最新篩檢結果，將由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。