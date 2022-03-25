新北+10、高雄化工廠群聚檢驗結果 指揮中心下午2時說明

新北市樹林某科技廠昨晚有1名移工確診，擴大匡列208人，再增加9人染疫，工廠已停工清消。而高雄化工廠群聚案累計13人染疫，最新篩檢結果，將由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於下午2時記者會說明。

針對青少年施打目前暫不開放追加劑施打，但新增莫德納作為基礎劑接種選項，ACIP專家會議討論，為降低疫苗對青少年的副作用影響，追加劑需間隔五至六個月。

而我國向藥廠訂購的兩百多萬劑Novavax疫苗，目前仍在資料審查階段，若取得我國EUA後，未來可望於於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑及追加劑接種，但暫不用於12-17歲族群。

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