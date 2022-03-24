航班137旅客中53人染疫陽性率高 王必勝籲打疫苗

醫福會執行長王必勝透露，今天某航班137名入境旅客中，落地採檢多達53人驗出陽性確診，呼籲民眾盡量接種疫苗，提升保護力，讓社會早日恢復正常並接軌國際。

中央流行疫情指揮中心公布，今天境外移入新增確診個案達124例再創新高，光是航班落地採檢就驗出88例陽性確診個案，陽性率達6.83%。

管理衛生福利部部立醫院與集中檢疫所的王必勝，今天在臉書（Facebook）發文說，目前境外移入確診陽性率較高的區域，已從歐美轉變到東南亞，這週以越南最多。

王必勝舉例，今天某落地航班有137名乘客，其中就有53人驗出確診；換算落地採檢陽性率超過38%。

王必勝表示，感謝醫療與防疫單位守住國門第一線，自3月7日檢疫天數縮短，台灣的防疫政策已進入另個階段，在走向解封的過渡階段，會聽到加速開放的訴求，同時也有很多民眾希望維持國內低確診的狀態。

王必勝指出，台灣的防疫成績優良，有時間超前準備並學習他國經驗，也有機會等待更好的藥物或有利的變種病毒，也就是台灣有主動選擇的空間，不像很多國家都是失控下無計可施的狀態。

王必勝提到，解封的條件很多，但他認為最重要的就是完整疫苗施打的涵蓋率，這也是影響解封速度的關鍵。

他強調，為了保護自己，也為了讓社會早日正常並接軌國際，建議尚未完整接種疫苗的民眾，一定要盡快施打，希望能一起穩健安全到達最後目標。

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