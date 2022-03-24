高雄1高中生確診 全校2413人採檢皆陰性
高雄今天新增13人確診COVID-19，為化工廠11人群聚衍生2名家人染疫，其中1人為高中學生，傍晚就讀高中的教職員工、學生採檢結果出爐，共2413人採檢完畢，全部陰性。
高雄市政府今天宣布，新增13人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為化工廠群聚導致職場11人染疫、衍生2名家人確診，其中1人為高中生，並針對學生就讀高中啟動全校篩檢。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎傍晚告訴中央社記者，目前該高中教職員工、學生共2413人已採檢完畢，全部陰性。
高雄市政府稍早宣布，該校即日起預防性停課，若無相關症狀，預計下週一（28日）復課，並會進行第2次採檢；確診同學班級則要求同學、老師居家隔離10天，不符合1人1戶者入住集中檢疫所，學校並啟動線上教學與關懷輔導。
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