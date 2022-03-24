自我健康監測校長到仍校引疑慮 嘉縣府：符規定

嘉縣秀林國小校長日前染疫，多名校長因足跡重疊遭通知做PCR檢驗、自我健康監測，但期間他們仍到校辦公引發疑慮；教育處今天說合乎防疫規定，沒有出現症狀仍可上班、上學。

嘉義縣自我健康監測的校長，這幾天都照常到校處理公務，其中幾名校長在臉書上貼文說明在校避開與師生接觸，快篩呈現陰性；但有老師仍認為不妥，向中央社記者投訴，指校長可以在家線上辦公，確定沒有染疫，下星期再到學校上班。

嘉義縣教育處體健康科長黃宏鼎今天告訴中央社記者，自我健康監測的校長COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）PCR採檢全都陰性，依照縣府頒布的「自我健康監測對象注意事項」規定，若沒有出現症狀，仍可正常生活或上班、上學，但務必全程佩戴口罩。

黃宏鼎說，校長們汲汲於校務，所以才繼續到校處理公務，並沒有違反防疫規定，教育處也建議校長到學校辦公的時候，即使在校內，與師生採視訊溝通，減少接觸。

嘉義民雄秀林國小校長13日參加耐斯婚宴感染COVID-19，導致15日一同參加國小資訊研習的國小校長及相關人員必須做PCR、自我健康監測，也有幾名校長18日晚參加民雄公所餐會與秀林國小校長同桌遭隔離。

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