快訊

拍板！12至17歲可接種莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

自我健康監測校長到仍校引疑慮 嘉縣府：符規定

中央社 / 嘉義縣24日電

嘉縣秀林國小校長日前染疫，多名校長因足跡重疊遭通知做PCR檢驗、自我健康監測，但期間他們仍到校辦公引發疑慮；教育處今天說合乎防疫規定，沒有出現症狀仍可上班、上學。

嘉義縣自我健康監測的校長，這幾天都照常到校處理公務，其中幾名校長在臉書上貼文說明在校避開與師生接觸，快篩呈現陰性；但有老師仍認為不妥，向中央社記者投訴，指校長可以在家線上辦公，確定沒有染疫，下星期再到學校上班。

嘉義縣教育處體健康科長黃宏鼎今天告訴中央社記者，自我健康監測的校長COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）PCR採檢全都陰性，依照縣府頒布的「自我健康監測對象注意事項」規定，若沒有出現症狀，仍可正常生活或上班、上學，但務必全程佩戴口罩。

黃宏鼎說，校長們汲汲於校務，所以才繼續到校處理公務，並沒有違反防疫規定，教育處也建議校長到學校辦公的時候，即使在校內，與師生採視訊溝通，減少接觸。

嘉義民雄秀林國小校長13日參加耐斯婚宴感染COVID-19，導致15日一同參加國小資訊研習的國小校長及相關人員必須做PCR、自我健康監測，也有幾名校長18日晚參加民雄公所餐會與秀林國小校長同桌遭隔離。

新冠肺炎 COVID-19 嘉義

延伸閱讀

嘉義喜宴傳播鏈擴大 雲林確診者同住家人+2人染疫

隔2周高雄疫情再起 陳其邁：染疫不是誰的錯勿標籤化

智慧城市展3確診27外賓隔離 柯文哲：發細胞簡訊5045人

北港高中796名師生PCR篩檢深夜出爐 全採陰

相關新聞

雲林退休男校長1傳3今再+2 基因定序結果出爐

雲林縣今天有2例本土確診個案，為嘉義喜宴傳播鏈的延伸，在教會服務的案22180因同事確診，匡列採檢後也中鏢，今天同住的2...

自強號、莒光號、區間車都入列 台南市公布50多歲確診男足跡

台南市今天公布新增1名永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455，以及高雄市個案22453在台南市活動足跡說明...

陳其邁二度開記者會 最新足跡含台鐵、菜市場及熱炒店

高雄市今天爆發化工廠染疫群聚，高雄市府今天下午召開第二次防疫會議記者會。陳其邁說，持續採檢化工廠群聚的相關接觸者，總共2...

嘉義喜宴傳播鏈擴大 雲林確診者同住家人+2人染疫

國內今天新增15例本土確診個案，其中雲林縣2例是前天確診者案22180的家人，包括其高齡80多歲母親（案22395）與1...

專案泡泡篩檢地點不一 陳時中：兩版本公文都有批准了

外賓循「專案泡泡」模式入境，其中有30人中，有3人確診，且篩檢地點分散機場及飯店，未能落實入境後與國人有所區隔。中央流行...

明天拍照可脫口罩？ 黃偉哲：台南有點緊張最好戴口罩

台南市今天新增1名永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455；高雄市個案22453在台南市活動足跡，造成1所國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。