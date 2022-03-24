聯醫護理師國中女兒確診 全校區採檢2447人陰性
北市聯合醫院和平院區一名護理師及她就讀南門國中的女兒染疫，衛生局今天表示，已採檢全校區共2447人，結果皆為陰性。
台北市立聯和醫院和平院區急診室篩檢站的護理師（案22178）及她的丈夫（案22222）、兒子（案22223）、女兒（案22322）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。
台北市衛生局今天透過新聞稿表示，已匡列相關接觸者共合計61人居家隔離，PCR採檢皆為陰性，另擴大採檢233人，其中230人結果為陰性，其餘3人仍在檢驗中。
由於案22322就讀中正區南門國中，因與鄰近國小及幼兒園共用運動場，市府昨天安排篩檢車進駐替全校區師生採檢。衛生局指出，此校區共安排師生2447人篩檢，結果全數陰性。
南門國中向中央社記者表示，全校師生採檢皆為陰性後，就能鬆一口氣，持續正常教學，與確診者同班而被匡列居家隔離、停課的學生則在防疫旅館接受線上教學，不過這班學生若31日順利解隔，因為還有7天自主健康管理，會再討論是否直接恢復實體教學。
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